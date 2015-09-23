Loading...

Dear Jack, Alessio Bernabei Abbandona Band: "Ho Deciso di Camminare da Solo"

23/09/2015

Duro colpo per tutti i fan dei Dear Jack. Il leader della band laziale, Alessio Bernabei, ha deciso di intraprendere la carriera solista

  Bernabei ha una straordinaria voce e un gran talento ed ha permesso alla band di fare breccia nel cuore di tantissime persone. Ora, però, Alessio vuole fare da solo. La notizia è stata resa nota dall'ufficio stampa della Baraonda, etichetta discografica dei Dear Jack che, tuttavia, ha augurato tanto successo al giovane artista. "Ci ho pensato tanto, ma ho deciso di camminare da solo... il cuore mi dice questo" ha rivelato Alessio Bernabei. Lorenzo Cantarini, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu, membri della band laziale non se la sono presa, anzi hanno augurato all'amico e collega tanta fortuna: "Facciamo anche noi un grande in bocca al lupo ad Alessio per la sua nuova carriera da solista. Noi continueremo il nostro percorso con l’entusiasmo e la passione che da sempre ci hanno contraddistinto". I Dear Jack si costituirono a Roma nel 2012 e l'anno dopo ottennero il premio della critica giornalistica ad Amici, noto programma condotto da Maria De Filippi. Anche i Dear Jack, dunque, seguono la dura legge della separazione. Non c'è band che si rispetti senza che uno dei componenti, prima o poi, getti la spugna. I Dear Jack restano orfani del loro leader come è accaduto a molte altre band (ad es. Lunapop e Tiromancino) ma continueranno a riscuotere successo, o forse no. Chi lo sa? E' certo, comunque, che quando il leader di un gruppo musicale lascia i suoi colleghi per intraprendere una carriera solista non è un bel momento per i fan. Anche noi di Blog Uomini e Donne auguriamo ad Alessio felicità e tanta fortuna.
