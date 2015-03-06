Loading...

Deborah Iurato regala "L'amore non è" a tutte le donne: contro ogni discriminazione

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2015

Deborah Iurato ha deciso di fare un regalo a tutte le sue fan. In occasione della Festa della donna, la cantante siciliana farà uscire il suo nuovo brano, intitolato "L’amore non è".

"E’ un mio regalo per tutti, un brano (ma non solo questo!), una parte di me. Lo dedico a tutte le donne che continuano a lottare con determinazione per avere riconosciuti i loro diritti e contro ogni forma di violenza. Buon 8 marzo a tutte!... 'L'amore non è' è il brano nel cassetto, conservato gelosamente come si fa con le cose rare. Una canzone, scritta da Lorenzo Vizzini, che racconta il lato malato di una relazione, quello che trasforma due innamorati in vittima e carnefice. Una storia che racconta di violenze, spesso fisiche, ma soprattutto psicologiche", ha spiegato Deborah.

