Maltempo: traliccio alta tensione piomba su condotta metano, incendio in Abruzzo
di Redazione
06/03/2015
L'Italia è finita nella morsa del maltempo. In queste ore, veementi raffiche di vento e pioggia stanno creando non pochi disagi, danni e vittime.
La situazione è preoccupante nel centro-sud della Penisola, specialmente in Abruzzo, dove nelle ultime ore un traliccio dell'alta tensione è piombato, a causa di una frana, su un tubo del metano. E' accaduto a Mutignano, nel comune di Pineto.
Quando il traliccio ha urtato contro la condotta di metano è scoppiato un incendio di enormi proporzioni. 12 persone sono rimaste ferite e trasportate subito in ospedale: una è in gravi condizioni. Le fiamme sono ben visibili dall'autostrada.
