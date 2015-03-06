Loading...

Maltempo: traliccio alta tensione piomba su condotta metano, incendio in Abruzzo

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2015

L'Italia è finita nella morsa del maltempo. In queste ore, veementi raffiche di vento e pioggia stanno creando non pochi disagi, danni e vittime.

La situazione è preoccupante nel centro-sud della Penisola, specialmente in Abruzzo, dove nelle ultime ore un traliccio dell'alta tensione è piombato, a causa di una frana, su un tubo del metano. E' accaduto a Mutignano, nel comune di Pineto.

Quando il traliccio ha urtato contro la condotta di metano è scoppiato un incendio di enormi proporzioni. 12 persone sono rimaste ferite e trasportate subito in ospedale: una è in gravi condizioni. Le fiamme sono ben visibili dall'autostrada.

