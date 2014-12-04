Loading...

Target non vende più Grand Theft Auto V: alimenta femminicidio

04/12/2014

Target, celebre catena australiana di negozi, ha deciso di non vendere più Grand Theft Auto V.

Il motivo per cui è stata presa la ferrea decisione è rappresentato dalla violenza verso le donne insita nel gioco. Molti clienti del negozio, a quanto pare, sono rimasti allibiti per i contenuti del videogame.

"Abbiamo parlato del gioco con diversi clienti, in questi giorni, e c'è un significativo livello di preoccupazione sui contenuti del gioco... Abbiamo avuto anche clienti che si sono dichiarati a favore della vendita del gioco, e rispettiamo il loro punto di vista... ma sentiamo che la decisione di smettere di vendere GTA 5 è in linea con l'idea della maggior parte dei nostri clienti", ha asserito Jim Cooper, manager di Target.

