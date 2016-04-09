Delitto Varani, Foffo accusa Prato: "Ha partecipato"

Continuano gli interrogatori degli assassini di Luca Varani, giovane massacrato, tempo fa, in un appartamento della periferia romana durante un festino a base di droga

"Io sono anche disposto a farmi l'ergastolo, ma anche Prato se lo deve fare perché mi ha istigato e plagiato".

"Quando Luca Varani è entrato in casa, io e Marco ci siamo guardati in faccia, ed è scattato un clic. Quella notte abbiamo deciso di uccidere. Un pensiero che non mi aveva mai sfiorato prima... Non è vero che Prato mi ha solo guardato e baciato in testa mentre succedeva tutto. Era con me, ha partecipato".

"Quando ho accolto Varani in casa ero vestito da donna perché solo in questo modo Manuel, che non accetta la propria omosessualità, è disposto a fare sesso. Voleva che fossi la sua bambolina".

"Luca pareva combattere per rimanere in vita. Poi è arrivato Manuel, che ha iniziato a colpirlo con il martello alla testa, adirandosi sempre di più per non riuscire, nonostante tutti i colpi, a provocarne la morte e chiedendomi ripetutamente di aiutarlo. Ho iniziato a pensare che Luca era ormai in fin di vita e sarebbe stato meglio aiutare Manuel a portare a termine la sua azione omicida per evitare che soffrisse ancora".

Manuel Foffo, attualmente nel carcere di Regina Coeli poiché accusato di omicidio volontario del giovane Varani, assieme a Marc Prato, è stato interrogato per 9 ore nel carcere di Regina Coeli. Foffo ha parlato molto, sottolineando che Prato è responsabile quanto lui in quanto non si è limitato a guardare ma haattivamente all'uccisione di Luca. Ecco una delle frasi proferite da Foffo durante l'interrogatorio:Manuel ha anche parlato del momento in cui lui e Marco hanno designato la loro 'preda':Luca Varani venne stordito con un cocktail a base di droghe e poi massacrato da Foffo e Prato con 30 martellate e coltellate. Una fine tremenda di un ragazzo che non avrebbe mai pensato di morire in quell'appartamento alMarc Prato, dopo l'omicidio di Luca, è fuggito ed ha cercato di uccidere ingerendo un ingente quantitativo di psicofarmaci in un albergo. Non ci è riuscito. Ora i due assassini rischiano grosso, la massima pena. Certamente, il delitto è scaturito dall'abuso di sostanze stupefacenti. Foffo e Prato hanno assunto droga per allentare ogni inibizione ed agire più speditamente, come se nulla fosse. Si è detto tanto riguardo a questo agghiacciante delitto, e tanto si dirà. L'unica cosa certa è che un ragazzo è stato drogato e martoriato da due coetanei drogati, che gli avevano fatto credere di essere suoi amici. Il gip di Roma Riccardo Amoroso ha detto che il movente del cruento delitto non è altro che il "desiderio di malvagità" di Foffo e Prato, due ragazzi che erano molto più di semplici amici. Manuel sarebbema, a detta di Prato, non accetta la sua omosessualità e per questo, durante i rapporti 'intimi' vuole che il suo partner si vesta da donna. Durante un interrogatorio, Prato ha dichiarato:Marc ha rivelato agli inquirenti di aver cercato di soffocare Varani a mani nude senza riuscirci; allora è intervenuto Manuel:Adesso Foffo e Prato si accusano a vicenda dal carcere. Prima amanti, amici, killer ed ora nemici per salvarsi la pelle. Ma non sono giovani appartenenti a quella che viene definita (forse impropriamente?) 'Roma bene'? Due ragazzi universitari, di buona famiglia e ricchi hanno torturato per 2 ore un loro coetaneo prima di ucciderlo. Come ha giustamente rimarcato il gip di Roma, Foffo e Prato sono personequindi devono restare in carcere. Le indagini continuano. Si indaga soprattutto sulla vita dei due giovani killer e sui giorni precedenti all'uccisione.