Dentista non sterilizzava mai strumenti: panico in Gran Bretagna

Quando si va dal dentista si dà per scontato che vengano adottate le normali misure sanitarie. Un dentista britannico, in 32 anni di attività, non avrebbe mai rispettato le basilari precauzioni sanitarie ed ora gli oltre 22.000 pazienti che si sono seduti sulla sua poltroncina hanno paura.

C'è il rischio che molte persone curate dal suddetto dentista abbiano contratto patologie gravi come epatite C e Aids.

Desmond D'Mello, 60 anni, era stato sospeso dal servizio a giugno, dopo che una persona aveva denunciato le irregolarità relative al rispetto della normativa sull'igiene nello studio dentistico. Lo spifferatore ha anche immortalato per 3 giorni l'operato del dentista. Dal video si nota chiaramente che il professionista non si lavava le mani prima di una visita e non sterilizzava mai gli strumenti.