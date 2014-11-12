Ravenna, bimbi picchiati e costretti a mangiare vomito: condannate 3 maestre

E' veramente scabroso quello che avveniva in un asilo nido comunale di Conselice, in provincia di Ravenna. Sembra la trama di un libro o film, invece, è tutto accaduto.

I malcapitati bimbi dell'asilo venivano continuamente terrorizzati, vessati, malmenati e, in alcuni casi costretti a mangiare il cibo che avevano vomitato. I fatti risalgono tra il settembre 2006 e il dicembre 2010.

Due maestre sono già state condannate con rito abbreviato; una terza, invece, ha patteggiato la pena. Unica imputata è, ora, l'educatrice Alba Alberti. Questa non deve rispondere di percosse ma di favoreggiamento. Secondo gli inquirenti non avrebbe mai segnalato ciò che accadeva nell'asilo, pur essendone a conoscenza.

Pare che un'educatrice 42enne abbia preferito farsi trasferire piuttosto che assistere a quei continui episodi di sevizie e percosse ai danni dei piccoli. Una storia che fa rabbrividire.