Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ravenna, bimbi picchiati e costretti a mangiare vomito: condannate 3 maestre

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' veramente scabroso quello che avveniva in un asilo nido comunale di Conselice, in provincia di Ravenna. Sembra la trama di un libro o film, invece, è tutto accaduto.

I malcapitati bimbi dell'asilo venivano continuamente terrorizzati, vessati, malmenati e, in alcuni casi costretti a mangiare il cibo che avevano vomitato. I fatti risalgono tra il settembre 2006 e il dicembre 2010.

Due maestre sono già state condannate con rito abbreviato; una terza, invece, ha patteggiato la pena. Unica imputata è, ora, l'educatrice Alba Alberti. Questa non deve rispondere di percosse ma di favoreggiamento. Secondo gli inquirenti non avrebbe mai segnalato ciò che accadeva nell'asilo, pur essendone a conoscenza.

Pare che un'educatrice 42enne abbia preferito farsi trasferire piuttosto che assistere a quei continui episodi di sevizie e percosse ai danni dei piccoli. Una storia che fa rabbrividire.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

New York, si stacca piattaforma: lavavetri sospesi al 69esimo piano

Articolo Successivo

Dentista non sterilizzava mai strumenti: panico in Gran Bretagna

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016