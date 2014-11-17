Depressione addio con avatar: ansiosi e stressati maturano autostima

Depressione? Per curarla ci vuole un avatar. Chi è sempre triste e depresso potrebbe avere una esigua considerazione di se stesso.

Per risolvere problemi di scarsa autostima potrebbe essere utile un avatar. A scoprirlo sono stati diversi scienziati della University College di Londra, University of Derby e Universitat de Barcelona. Lo studio ha permesso di capire che gli avatar non offrono soltanto una grande esperienza videoludica ma servono a curare patologie, ovviamente se usati correttamente.

Ad ogni volontario ansioso e depresso è stato attribuito un avatar. Ebbene, gli studiosi hanno notato che nel giro di poco tempo i soggetti hanno iniziato a maturare autostima.