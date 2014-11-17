Bono Vox cade dalla bici a New York: dovrà operarsi al braccio
di Redazione
17/11/2014
Incidente in bici per Bono Vox. Il leader degli U2 è caduto mentre passeggiava con la sua bici, al Central Park di New York, ed è rimasto ferito.
Secondo le ultime informazioni, Bono dovrà operarsi al braccio. La notizia è stata riportata proprio dagli U2 mediante un comunicato. Vista la disavventura occorsa a Bono Vox, la band ha deciso di non partecipare, la prossima settimana, al programma "Tonight Show" sull'emittente televisiva americana Nbc.
