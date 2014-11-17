Loading...

Elvis Presley, oggetti rari all'asta nel giorno del suo compleanno

17/11/2014

Il prossimo 8 gennaio verranno veduti all'asta molti oggetti appartenuti ad Elvis Presley. Si tratta di vere rarità che, certamente, saranno vendute in un battibaleno.

Tra i cimeli in vendita anche "My Happiness", il primo disco di Presley, e "That’s When Your Heartaches Begin". Elvis aveva solo 18 anni quando registrò tale brano, che è reputato una specie di fondamento della musica rock and roll.

All’asta anche il giubbotto che Elvis solitamente indossava nei suoi celebri film, un suo contratto, la prima patente di guida, due catenine di oro e diamanti che due amici gli regalarono.

Non si conosce il valore dei beni messi all'asta: sicuramente non sarà basso.

