Depressione: Questione di Geni? Si Trasmette da Madre a Figlia

La depressione dipende certamente da tanti fattori, compresi quelli ambientali e sociali ma, secondo un team di studiosi americani, è trasmissibile da madre a figlia

"Sono molti i fattori ad avere un ruolo nella depressione, come i geni non ereditati dalla madre, l'ambiente sociale e le esperienze di vita, solo per citarne tre. La trasmissione madre-figlia è solo una parte di tutto questo".

Gli studi dell'Università della California, coordinati dalla studiosa Fumiko Hoef, hanno scoperto che laè una peculiarità delle donne e si trasmette da madre a figlia. La Hoef ha argomentato:Attraverso la risonanza magnetica, i ricercatori americani hanno esaminato l'attività cerebrale dei membri di 35 famiglie e, alla fine, hanno notato analogie nel volume della materia grigia del sistema limbico di madri e. La stessa similarità non è stata notata tra madri e figli e tra padri e figli. Già in passato molto studiosi avevano presupposto unadella depressione ma quello svolto recentemente sarà importante per altri studi volti ad individuare ladi altre tipologie di schemi cerebrali. Sono numerose, in Italia e nel mondo, le persone che soffrono di depressione, un disturbo che fa vivere male e, purtroppo, alcune volte porta al. I depressi perdono la voglia di vivere, di svolgere quelle attività quotidiane che un tempo entusiasmavano. Non si prova più nulla per. E' difficile uscire dal tunnel della depressione: ci vuole quasi sempre uno. La crisi economica, in Italia, ha fatto aumentare i casi di depressione. Molti commercianti, ad esempio, vedendo le vendite in calo e i costi 'lievitare' sono arrivati al suicidio. Nell'arco di 2 anni, solo a Milano, sono passati da 8 a 32 i soggetti depressi che hanno chiesto aiuto ai. I soggetti che chiedono maggiormente aiuto sono commercianti e dirigenti di azienda.