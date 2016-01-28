Vittorio Sgarbi: Ladri nella Villa a Ferrara, Bottino da 500.000 Euro
di Redazione
28/01/2016
"Da un lato si è trattato di un atto di superbia irrispettosa, 'mi sento talmente superiore che voglio metterti a tuo agio', e dall'altro è stato un atteggiamento di sottomissione. Nessun capo di Stato farebbe la stessa cosa non noi... Chi ha deciso di coprire quelle statue evidentemente ignora la storia millenaria della Persia, una civiltà più antica della nostra dove abbondano i nudi. Le nostre statue sono nude come le immagini mitologiche di Persepoli. Chi ha confuso il premier dell'Iran, Hossan Rohani, con uno del Califfato islamico e dell'Arabia Saudita è una capra!".Sgarbi non è stato l'unico a criticare la scelta del cerimoniale ai Musei Capitolini. Molti esponenti del centrodestra, ad esempio, hanno reclamato le immediate dimissioni del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.
