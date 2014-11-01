Detesti tua città natale? Rischi dipendenza da alcol e fumo

Odiate la vostra città natia? Attenzione, visto che rischiate di finire nel tunnel della dipendenza da alcol e fumo. Pare che i ragazzi che detestano la propria città natale rischiano seriamente di iniziare a bere alcol e fumare presto. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi scozzesi della Heriot-Watt University.

Gli scienziati hanno esaminato i costumi di 4.427 giovani appartenenti alla fascia d'età 10-15 anni. "Il nostro studio ha dimostrato che un adolescente su cinque non è felice di vivere nella propria città e di conseguenza adotta comportamenti potenzialmente distruttivi che danneggiano la salute. Hanno anche la tendenza ad avere una visione negativa del loro futuro e trovano difficile affrontare le sfide e lo stress della loro vita, come andare a scuola, cercare un lavoro e fare nuove amicizie", ha spiegato il responsabile dello studio, Ivy Shiue.