Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Detesti tua città natale? Rischi dipendenza da alcol e fumo

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Odiate la vostra città natia? Attenzione, visto che rischiate di finire nel tunnel della dipendenza da alcol e fumo. Pare che i ragazzi che detestano la propria città natale rischiano seriamente di iniziare a bere alcol e fumare presto. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi scozzesi della Heriot-Watt University.

Gli scienziati hanno esaminato i costumi di 4.427 giovani appartenenti alla fascia d'età 10-15 anni. "Il nostro studio ha dimostrato che un adolescente su cinque non è felice di vivere nella propria città e di conseguenza adotta comportamenti potenzialmente distruttivi che danneggiano la salute. Hanno anche la tendenza ad avere una visione negativa del loro futuro e trovano difficile affrontare le sfide e lo stress della loro vita, come andare a scuola, cercare un lavoro e fare nuove amicizie", ha spiegato il responsabile dello studio, Ivy Shiue.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pennsylvania: Erik Frein arrestato, soprannominato "killer-Rambo"

Articolo Successivo

"Doraemon" arriva al cinema: 1e 2 novembre in anteprima

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022