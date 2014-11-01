Loading...

Pennsylvania: Erik Frein arrestato, soprannominato "killer-Rambo"

01/11/2014

Aveva ucciso un poliziotto perché detesta le forze dell'ordine. Ora però è stato arrestato, dopo una lunga latitanza tra le foreste della Pennsylvania. Parliamo di Erik Frein, un 31enne ribattezzato "killer-Rambo" per il suo atteggiamento, molto simile al personaggio interpretato da Sylvester Stallone nel film Rambo.

Frein sarà sottoposto probabilmente a una perizia psichiatrica perché il suo comportamento non è decisamente normale: ha iniziato ad usare le armi da quando era molto piccolo e si è sempre preparato alla sopravvivenza prima dell'avvento dell'Apocalisse. Erik ha sempre vissuto nelle foreste, assieme alle inseparabili armi.

"Presi la mira con cura e fui stupito da come fu facile abbattere quell’agente. Lo vidi cadere a terra, e per essere sicuro gli centrai di nuovo la testa. Non si mosse più e vidi crollare silenziosamente anche l’altro che cercava di soccorrerlo", ha rivelato il "killer-Rambo", parlando dell'omicidio dell'agente.

Giovedì scorso Erik è stato catturato: si era rintanato nell'hangar di un aeroporto abbandonato. Nell'operazione sono stati impiegati 1.000 agenti. Frein era nella lista delle 50 persone più ricercate degli Stati Uniti.

