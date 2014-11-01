"Doraemon" arriva al cinema: 1e 2 novembre in anteprima

Oggi, 1 novembre, e domani verrà proiettato in anteprima nei cinema italiani "Doraemon", film sul celebre gatto robot ideato da Fujiko F. Fujio che entusiasma i piccoli dal lontano 1969. La pellicola diretta da Takashi Yamazaki e Ryuichi Yagi, ha ottenuto molto successo in Giappone. Lo riscuoterà anche in Italia? I presupposti ci sono.

Il protagonista di "Doraemon" è Nobita, bimbo aiutato dal suo gatto robot (Doaraemon) a cambiare il suo futuro, non proprio florido. Il gattone aiuterà Nobita a difendersi dagli arroganti Gian e Suneo e a diventare un bimbo giudizioso e un adulto avveduto. Una pellicola per grandi e piccini.