Diaz, Italia condannata da Corte europea dei diritti umani: fu tortura
di Redazione
07/04/2015
La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha gelato l'Italia, sancendo che quello che avvenne presso la caserma Diaz il 21 luglio 2001 "deve essere qualificato come tortura".
I giudici di Strasburgo hanno non solo condannato l'Italia per il comportamento abominevole degli agenti nei confronti di un manifestante, ma anche per l'assenza di una norma che punisca il reato di tortura.
