Star Wars, settimo capitolo uscirà il 16 dicembre: fan in visibilio

Bella notizia per tutti gli appassionati di Star Wars. La proiezione del settimo episodio della celebre saga fantascientifica avverrà il prossimo 16 dicembre; non il 6 gennaio 2016, come rivelato in precedenza. La decisione è stata presa da Disney Italia.

Riportiamo il testo del comunicato della Disney: "Prepariamoci a un Natale indimenticabile per il pubblico italiano. Le feste saranno infatti allietate da due imperdibili assi cinematografici: il nuovo film Disney•Pixar The Good Dinosaur e l’attesissimo Star Wars: Il Risveglio Della Forza. Entrambe destinate a diventare must-see movie della stagione, le due release sono dedicate a un pubblico davvero universale: dai fan più appassionati, ai teen, agli adulti e alle famiglie. In particolare, è da sottolineare l’ascesa dei fan di Star Wars che anche in Italia stanno aumentando sempre più, grazie anche al crescente successo di eventi che li vedono protagonisti come l’appuntamento annuale 'Star Wars Day'. E la febbre da Star Wars è solo iniziata: è proprio di questi giorni, infatti, la gradita sorpresa della release digitale di tutta la saga di Star Wars anche in formato digitale HD. E il fenomeno Star Wars andrà oltre l’uscita cinematografica, proseguirà per tutto il 2016 con importanti eventi e iniziative volte ad alimentare la passione e l’entusiasmo del pubblico italiano".