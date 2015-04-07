Loading...

Fernando Alonso sedato due volte dopo incidente: ipotesi Auto Motor und Sport

Redazione

di Redazione

07/04/2015

Il pilota di Formula 1 Fernando Alonso è tornato alla guida della sua McLaren-Honda ma molti si interrogano ancora su quello che è successo allo sportivo un paio di settimane fa, durante l'incidente in occasione delle prove invernali di Barcellona.

Secondo Auto Motor und Sport, le temporanee amnesie di Alonso sarebbero state frutto di un errore dei medici. In sostanza, a sedare il pilota sarebbero stati sia i medici subito accorsi sul luogo dell'incidente che quelli del centro medico della pista.

Da sottolineare che Alonso ha avuto vuoti di memoria per qualche ora; non per vari giorni.

