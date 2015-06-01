Dieta mediterranea allontana cancro endometrio: rischio cala del 50%

Bella notizia sul fronte del contrasto del tumore dell'endometrio. Un team di studiosi ha scoperto che la dieta mediterranea riduce del 50% il rischio d'insorgenza di tale patologia. Lo studio è stato finanziato dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro.

La dieta mediterranea permette di assimilare molti antiossidanti, grassi polinsaturi ed altre sostanze benefiche che tengono lontano il cancro dell'endometrio.

Gli studiosi hanno scoperto che tutte le volontarie che avevano assunto cibi tipici della dieta mediterranea avevano visto calare il rischio di tumore dell'endometrio del 57%. La percentuale potrebbe aumentare o diminuire a seconda del grado di rispetto della dieta mediterranea.