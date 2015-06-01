Bruce Jenner: "Call me Caitlyn", Vanity Fair annuncia cambio sesso

Bruce Jenner ha cambiato sesso ed ha scelto la cover dell'edizione statunitense di Vanity Fair per mostrarsi per la prima volta con vestiti da donna e rendere noto il suo nuovo nome.

Il famoso rotocalco ha intitolato la sua recente edizione "Call me Caitlyn", "Chiamatemi Caitlyn", riferendosi alla svolta di Diane Sawyer, asso del decatlon che ha deciso di diventare donna. Jenner si mostra con vestiti osé, trucco leggero e una capigliatura impeccabile.

Dopo il servizio fotografico, la nuova Jenner ha creato un profilo Twitter col suo nuovo nome. "Sono così felice dopo questa lunga lotta per vivere come sono davvero. Benvenuto nel mondo di Caitlyn. Non vedo l'ora che la/mi conosciate", recita il primo tweet di Caitlyn.