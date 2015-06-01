Striscia la Notizia insulta Flavio Insinna: "Vate dei pannoloni"

Striscia la Notizia non ha preso bene le parole proferite da Flavio Insinna, durante l'ultima puntata di Affari tuoi ed ha acquistato una mezza pagina di pubblicità del Corriere della Sera per replicare in modo alquanto 'acceso' al conduttore romano.

"Nel vocabolario di Ricci non esiste il verbo perdere", ha affermato Insinna durante l'ultima puntata di Affari tuoi. Il tg satirico ha replicato per le rime al conduttore: "Insinna è un rosicone, gli girano perché Striscia vince tutte le puntate. E' invidioso per noi siamo seguiti dai giovani e lui dal pubblico delle dentiere, è il vate dei pannoloni".

Striscia ha accusato più volte il presentatore romano di manipolare i pacchi. Chissà se la vicenda è finita qui?