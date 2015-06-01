Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Striscia la Notizia insulta Flavio Insinna: "Vate dei pannoloni"

Redazione Avatar

di Redazione

01/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Striscia la Notizia non ha preso bene le parole proferite da Flavio Insinna, durante l'ultima puntata di Affari tuoi ed ha acquistato una mezza pagina di pubblicità del Corriere della Sera per replicare in modo alquanto 'acceso' al conduttore romano.

"Nel vocabolario di Ricci non esiste il verbo perdere", ha affermato Insinna durante l'ultima puntata di Affari tuoi. Il tg satirico ha replicato per le rime al conduttore: "Insinna è un rosicone, gli girano perché Striscia vince tutte le puntate. E' invidioso per noi siamo seguiti dai giovani e lui dal pubblico delle dentiere, è il vate dei pannoloni".

Striscia ha accusato più volte il presentatore romano di manipolare i pacchi. Chissà se la vicenda è finita qui?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dieta mediterranea allontana cancro endometrio: rischio cala del 50%

Articolo Successivo

Amici 2015: avventura finita per Giorgio, ora finale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018