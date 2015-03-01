Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Dimagrire mettendo burro nel caffè: stramba scoperta di Dave Asprey

01/03/2015

Volete sapere come si dimagrisce in tempi record? Mettete del burro nel caffè. Strano ma vero. La scoperta è stata fatta da Dave Asprey, studioso americano. Pare che il burro aiuti l'organismo a bruciare i grassi. La maggior parte dei nutrizionisti, però, è diffidente.

Asprey sostiene che per dimagrire basta sostituire lo zucchero con il burro. La Bulletproof Diet (Dieta a prova di proiettile) sta spopolando in molte nazioni, Usa e Regno Unito in primis ma tanti non credono molto nei suoi effetti. Il celebre nutrizionista Joan Salge Black, ad esempio, ha dichiarato: "A fornire energia al cervello non sono i grassi ma i carboidrati. Le persone continuano a bere caffè col burro perché a loro piace, ma che aiuti a controllare il peso è tutto da dimostrare".

