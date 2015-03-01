Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roberto Saviano invita campani a non votare alle primarie del Pd

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il famoso scrittore Roberto Saviano, autore di molti libri famosi, tra cui "Gomorra" ha invitato i campani a non votare alle primarie del Pd.

Saviano sostiene che i cittadini non devono recarsi al voto perché i candidati del Pd sono solamente "espressione della politica del passato", sottolineando che le prossime elezioni saranno connotate da voti di scambio.

"Pacchetti di voti sono pronti ad andare all'uno o all'altro candidato in cambio di assessorati. Saranno determinanti gli accordi con Cosentino", ha scritto Roberto Saviano su Facebook.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Silvio Berlusconi si rompe malleolo: camminerà con stampella

Articolo Successivo

Dimagrire mettendo burro nel caffè: stramba scoperta di Dave Asprey

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025