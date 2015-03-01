Roberto Saviano invita campani a non votare alle primarie del Pd

Il famoso scrittore Roberto Saviano, autore di molti libri famosi, tra cui "Gomorra" ha invitato i campani a non votare alle primarie del Pd.

Saviano sostiene che i cittadini non devono recarsi al voto perché i candidati del Pd sono solamente "espressione della politica del passato", sottolineando che le prossime elezioni saranno connotate da voti di scambio.

"Pacchetti di voti sono pronti ad andare all'uno o all'altro candidato in cambio di assessorati. Saranno determinanti gli accordi con Cosentino", ha scritto Roberto Saviano su Facebook.