Isis, spunta opuscolo per aspiranti terroristi italiani

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2015

Il sito Wikilao ha scoperto un documento di 64 pagine molto inquietante, in quanto è stato pubblicato dall'Isis per reperire aspiranti terroristi italiani. Il documento è scritto in italiano.

Il libello è intitolato "Lo Stato islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare" ed è stato firmato da un certo Mehdi. Lo scopo del pamphlet è di esortare il lettore a supportare l'Isis e il Califfato.

"Ho deciso di scrivere questo testo per cercare di presentare in modo riassuntivo una realtà di cui si parla molto: lo Stato islamico che tutti conoscono attraverso i media accusatori ma non tramite i media degli accusati" recita l'introduzione del libretto.

