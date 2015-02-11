Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Acqua non potabile nella rete idrica: 10 avvisi di garanzia in Calabria

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Immettere acqua non potabile nella rete idrica. Un comportamento dannoso per la collettività che, se acclarato, deve essere indubbiamente punito.

Nelle ultime ore, i carabinieri del Nas di Catanzaro hanno provveduto a notificare 10 avvisi di garanzia a funzionari della Regione Calabria e dirigenti di società per i reati di avvelenamento colposo di acque, abuso e omissione d'ufficio, falso e truffa.

Il pm di Vibo Valentia, Michele Sirgiovanni, ha ordinato ai carabinieri di effettuare perquisizioni negli uffici regionali. Si ipotizza che l'acqua non potabile sia stata presa dall'invaso Alaco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Poste Italiane, 27 uffici siciliani chiuderanno: Slp Cisl infuriata

Articolo Successivo

Dimagrire subito col peperoncino: spezia brucia grassi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016