Divorziare è dannoso per la salute: rischio morte prematura
di Redazione
08/01/2015
Volete divorziare? Pensateci bene perché fa male alla salute. Parola di esperti e medici.
Quando i partner si separano tendono a dormire meno rispetto a prima e sono più soggetti ad ansia, stress ed ipertensione. In alcuni casi il divorzio può portare a una morte prematura.
Un team di studiosi dell'Università dell'Arizona ha constatato che il divorzio fa male al sistema immunitario e cardiocircolatorio. Insomma, salvare il matrimonio significa anche salvare la propria vita. Che ne pensate?
Articolo Precedente
Usa, antibiotico potentissimo debellerà superbatteri resistenti ai medicinali
Articolo Successivo
Keplero scopre gemelli Terra: possono ospitare vita?
Redazione