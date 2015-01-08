Loading...

Divorziare è dannoso per la salute: rischio morte prematura

08/01/2015

Volete divorziare? Pensateci bene perché fa male alla salute. Parola di esperti e medici.

Quando i partner si separano tendono a dormire meno rispetto a prima e sono più soggetti ad ansia, stress ed ipertensione. In alcuni casi il divorzio può portare a una morte prematura.

Un team di studiosi dell'Università dell'Arizona ha constatato che il divorzio fa male al sistema immunitario e cardiocircolatorio. Insomma, salvare il matrimonio significa anche salvare la propria vita. Che ne pensate?

