Usa, antibiotico potentissimo debellerà superbatteri resistenti ai medicinali

Un gruppo di scienziati della Northestern University di Boston, coordinato da Kim Lewis, ha ideato un antibiotico potentissimo, in grado di debellare le infezioni provocate dai superbatteri resistenti ai medicinali che dilagano specialmente negli ospedali.

Per scoprire il formidabile antibiotico, il team di ricerca ha dovuto lavorare alacremente per molto tempo. Il risultato è arrivato solo dopo l'esame di circa 10.000 sostanze isolate da batteri del suolo. Gli scienziati hanno notato che una sostanza, denominata teixobactina, è in grado di contrastare tre temibili superbatteri, ovvero il Clostridium difficile, il Mycobacterium tuberculous e lo Staphylococcus aureus.

"Il 'trucco' è stato l'impiego dell'Ichip, delle specie di nanotubi, con i quali i ricercatori sono riusciti a isolare i batteri uno a uno dal terreno e poi a coltivarli nel suolo, facendone crescere tanti da poterli studiare", dichiara l'immunologo Antonio Lanzavecchia, direttore dell'Istituto di ricerca in Biomedicina (Irb) di Bellinzona.