Keplero scopre gemelli Terra: possono ospitare vita?

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2015

Importante scoperta in ambito astronomico. Il telescopio della Nasa Keplero ha individuato due pianeti che assomigliano molto alla Terra.

Ol potente Keplero è al lavoro dal 2009 ed è stato in grado, fino ad oggi, di tenere sotto contro oltre 150.000 stelle analoghe al sole, scoprendo circa 4.000 pianeti degni di essere studiati.

La Terra, quindi, ha dei gemelli. Bisognerà scoprire se tali esopianeti simili al nostro pianeta possano ospitare la vita. Gli astronomi, in occasione della recente riunione dell’American Astronomical Society, a Seattle (Usa) hanno dichiarato che i due pianeti individuati da Keplero somigliano veramente molto alla Terra e sono situati a una distanza ottimale dalla loro stella, ovvero in un punto non troppo freddo né eccessivamente caldo.

