Dna Elefanti Nasconde Segreto per Sconfiggere Tumore?

di Redazione 14/10/2015

Il segreto per debellare il tumore risiede nel Dna degli elefanti? Forse, almeno stando a un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Università dello Utah (Usa) Le cellule dell'elefante, secondo gli studiosi americani, sono caratterizzate da 38 diverse espressioni della proteina TP53, ribattezzata "Guardiano del genoma" poiché garantisce la stabilità cellulare. Nell'uomo sussistono solo 2 espressioni della suddetta proteina. La mortalità per cancro, negli elefanti, sfiora il 5% mentre nell'uomo si attesta al 25%. Il motivo? Gli elefanti sono 'graziati' da un sistema possente che annienta le cellule lese, ovvero quelle che possono diventare cancerogene. Negli elefanti le cellule danneggiate o che rischiano di diventare cancerogene, a quanto pare, vengono annientate a un tasso doppio rispetto a quello relativo alle cellule dell'uomo in buone condizioni. L'oncologo pediatrico presso l'Università dell'Utah, Joshua Schiffman, ha dichiarato: "In base a un ragionamento squisitamente logico, gli elefanti dovrebbero sviluppare un'enorme quantità di tumori e, di fatto, dovrebbero oramai essere estinti a causa di un rischio così alto per il cancro. Noi pensiamo che la multipla espressione del TP53 ha in natura il significato di mantenere in vita questa specie". Dovranno essere svolti altri studi, in futuro, per verificare se, effettivamente, la TP53 garantisce agli elefanti di non essere bersagliati dal tumore e quindi iniziare un percorso di studio rivolto a creare farmaci idonei a sconfiggere i tumori nell'uomo. Sarebbe bello, ma ancora siamo lontani da tutto ciò. "Gli elefanti non si fanno alcun problema a uccidere le cellule sospette. La natura ha già capito come prevenire il cancro, sta a noi imparare come i diversi animali affrontano il problema in modo da poter adeguare tali strategie alla prevenzione del cancro nelle persone", ha aggiunto Schiffman. Speriamo che gli studiosi, nei prossimi anni, riescano a scoprire la chiave per annientare ogni tipo di tumore, visto che ogni giorno le neoplasie fanno piangere veramente tante persone.

