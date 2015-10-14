Home Spettacoli Eros World Tour, Ramazzotti Canta "Perfetto" in Tutto il Mondo

di Redazione 14/10/2015

Fan di Eros Ramazzotti udite udite! Il cantautore romano inizierà il suo tour a febbraio. L'Eros World Tour toccherà 14 nazioni e partirà dal Palau St. Jordi di Barcellona Eros, dunque, si prepara a presentare tutti i suoi nuovi brani, ma anche molti vecchi successi in numerose città del mondo, come Parigi, Mosca e Tallin. L'artista non può rinunciare alle performance live estere, visto che non ha solamente fan in Italia. Ramazzotti è seguitissimo anche oltre i confini del Belpaese. L'artista di Cinecittà presenterà, durante i prossimi concerti, tutte le canzoni contenute in "Perfetto", disco uscito lo scorso 12 maggio che occupa ancora le prime posizioni delle classifiche degli album più venduti nelle nazioni dove è stato pubblicato. Ovviamente Eros si esibirà anche in Italia: non mancheranno, ad esempio, concerti a Roma, Milano e Torino. Insomma, Il cantautore ha intenzione di accontentare proprio tutti, fan italiani e stranieri. Non appena uscì, lo scorso maggio, "Perfetto" si piazzò subito in vetta alla classifica dei dischi più venduti in Italia. Era scontato, visto che le opere del cantante di "Stella gemella" riscuotono subito un successo straordinario. Il 13esimo disco di Ramazzotti è stato registrato a Los Angeles. L'artista, come sempre, ha collaborato con Claudio Guidetti e da 'new entry' come Vinnie Colaiuta e Michael Landau. "Perfetto" contiene 14 emozionanti ballate, scritte assieme ad importanti cantautori italiani come Federico Zampaglione e il grande Mogol. Soffermandosi sulle illustri collaborazioni che connota la sua nuova 'fatica', Eros ha dichiarato: "Mi piacciono le sfide, volevo degli autori con cui scrivere i nuovi testi, c'era chi diceva che non avrei dovuto, invece credo che l'album ne abbia guadagnato in termini di sonorità e sentimenti". "Perfetto" dunque è un disco più 'internazionale' rispetto ai lavori passati. Eros ha detto a riguardo, durante un'intervista rilasciata lo scorso maggio a Milano: "Mi è sempre piaciuto rompere gli schemi a cui abituo il mio pubblico, in fondo una canzone la puoi vestire come vuoi". Insomma, l'album rappresenta la maturazione artistica e personale del cantautore romano, che recentemente è diventato papà ancora una volta. Gabrio Tullio ha dato ad Eros ancora più forza per affrontare la vita e gli impegni lavorativi.

