Yoko Ono: John Lennon Attratto dagli Uomini, Flirt con Manager

di Redazione 15/10/2015

John Lennon era attratto dalle donne e dagli uomini, quindi non sono infondate le voci sulla presunta bisessualità del celebre leader dei Beatles. L'artista ebbe anche un flirt col suo manager Brian Epstein. A rivelarlo è stata la vedova di Lennon, Yoko Ono "Io e John ne abbiamo parlato molto e alla fine siamo arrivati alla conclusone che tutti noi siamo bisessuali. Ma siamo messi nella condizione di non essere bisessuali a causa della società. Quindi nascondiamo l'altro lato di ciascuno di noi, che è meno accettabile", ha rivelato Yoko Ono nel corso di un'intervista al Daily Beast, incentrata sull'orientamento sessuale del celebre marito. John ebbe una relazione gay col suo manager Brian Epstein durante il noto viaggio in Spagna, nel 1963? Ono non lo esclude ma sottolinea che il marito non andò probabilmente a letto con Brian perché non lo attraeva al 100%. "Quando sono tornati, tonnellate di giornalisti chiedevano a Lennon: 'L'hai fatto, l'hai fatto?' Così lui ha detto: 'L'ho fatto'", ha asserito Yoko, spiegando che quella dichiarazione di John Lennon fu resa solo per i giornalisti ma, in realtà, non andò mai a letto con Epstein perché non gli piaceva molto. Del resto, se ricordiamo bene, nel corso di un'intervista a Playboy, il membro dei Beatles rivelò che tra lui ed Epstein c'era qualcosa più forte dell'amicizia, insomma un flirt, ma non così forte da essere consumato. Per Yoko, il marito aveva un istinto omosessuale ma era frenato dalla società e dalla vergogna. Insomma, se fosse riuscito ad allentare i freni inibitori, Lennon sarebbe potuto andare anche a letto con un uomo. La moglie dell'artista ha aggiunto, durante l'intervista al Daily Beast, che il marito le rivelò, l'anno in cui fu ucciso: "Avrei potuto farlo, non mi importa se c'è un ragazzo incredibilmente attraente: dovrebbe essere attraente non solo fisicamente ma anche mentalmente. E non è facile trovare gente così". Chiara conferma che le star non sono come i 'comuni mortali'.

