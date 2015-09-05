Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Dobri, Il mendicante che dona 40.000 euro.

Redazione Avatar

di Redazione

05/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Dobri Dobrev è un uomo bulgaro di 99 anni che ha perso parte delle sue capacità uditive durante la seconda guerra mondiale. I vestiti che indossa, li cuce lui stesso in casa e con questi stessi abiti e un paio di stivali di cuoio tutti i giorni percorre 25 km dalla sua baracca alla capitale, Sofia dove, si accinge a chiedere l'elemosina. Nel corso degli ultimi anni è riuscito a raccogliere quasi 40.000 euro, questi soldi però non li ha tenuti per sé, li ha invece donati ad alcuni orfanotrofi del Paese in forti difficoltà economiche. Captura-de-pantalla-2014-03-03-a-las-11_02_24 Dobri si arrangia con una pensione di 80 euro che riceve dallo Stato. Captura-de-pantalla-2014-03-03-a-las-11_02_36 In Bulgaria é molto conosciuto, qualcuno lo chiama il Santo di Baylovo  (la sua città natale), forse per il fatto che molto spesso lo si vede in chiesa a ringraziare  il Signore. Ad altri, in particolare i bambini, piace chiamarlo "Dyado Dobri" ovvero nonno Dobri. Siamo più che sicuri che quest'uomo sia un modello da prendere ad esempio e che se ci fossero più persone come questo mendicante dal cuore d'oro,   vivremmo in un mondo migliore.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Car: tester interviene e causa incidente, vettura troppo sicura di sé

Articolo Successivo

Elisa e Andrea Rigonat si sposano oggi: Emma e Tiziano Ferro tra gli invitati

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

ms office activator download ✓ Activate Office 2021 2022 for Windows 10 & 7

23/01/2024

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

Microsoft Toolkit Windows 8.1 ✓ Activate Windows & Office Now

23/01/2024