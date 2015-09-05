Dobri, Il mendicante che dona 40.000 euro.
di Redazione
05/09/2015
Dobri Dobrev è un uomo bulgaro di 99 anni che ha perso parte delle sue capacità uditive durante la seconda guerra mondiale. I vestiti che indossa, li cuce lui stesso in casa e con questi stessi abiti e un paio di stivali di cuoio tutti i giorni percorre 25 km dalla sua baracca alla capitale, Sofia dove, si accinge a chiedere l'elemosina. Nel corso degli ultimi anni è riuscito a raccogliere quasi 40.000 euro, questi soldi però non li ha tenuti per sé, li ha invece donati ad alcuni orfanotrofi del Paese in forti difficoltà economiche. Dobri si arrangia con una pensione di 80 euro che riceve dallo Stato. In Bulgaria é molto conosciuto, qualcuno lo chiama il Santo di Baylovo (la sua città natale), forse per il fatto che molto spesso lo si vede in chiesa a ringraziare il Signore. Ad altri, in particolare i bambini, piace chiamarlo "Dyado Dobri" ovvero nonno Dobri. Siamo più che sicuri che quest'uomo sia un modello da prendere ad esempio e che se ci fossero più persone come questo mendicante dal cuore d'oro, vivremmo in un mondo migliore.
