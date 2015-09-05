Home Home Elisa e Andrea Rigonat si sposano oggi: Emma e Tiziano Ferro tra gli invitati

di Redazione 05/09/2015

Oggi, 5 settembre 2015, la celebre cantautrice di Monfalcone, Elisa, convolerà a nozze col suo compagno Andrea Rigonat, padre dei suoi due figli Emma Cecile (5 anni) e Sebastian (2 anni). Ricordiamo che Elisa ed Andrea condividono anche l'amore per la musica. Lei canta e scrive stupendi testi; lui è un talentuoso chitarrista Elisa e Andrea pronunceranno il fatidico sì presso la basilica patriarcale di Sant'Eufemia, a Grado, località che piace tanto all'artista. Prevista la presenza, alla cerimonia, di numerosi personaggi famosi del mondo della musica e dello spettacolo, come Emma Marrone, Francesco Renga e Caterina Caselli e Tiziano Ferro. Oramai ci siamo. I due artisti si giureranno amore eterno nel pomeriggio. La cerimonia verrà officiata da monsignor Armando Zorzin. Le nozze, a cui parteciperanno circa 200 persone, saranno blindate. Elisa e Andrea, dopo il rito religioso, inviteranno amici e parenti presso Villa Gorgo, a Nogaredo al Torre, dove verranno serviti cibi e bevande prelibate rigorosamente del Friuli. L'unica insidia è il meteo. Si vocifera che alla cerimonia parteciperanno anche Maria De Filippi, Giuliano Sangiorgi (leader dei Negramaro), Ligabue, e The Kolors. Parata di stelle, dunque, a Grado per il matrimonio di Elisa, cantante che è entrata, col passar degli anni, nel cuore di tantissime persone grazie al suo carattere e al grande talento. "E' sicuramente un passo importante. Sono felice e anche molto emozionato", ha detto ieri Andrea Rigonat, super impegnato nei preparativi del giorno prima delle nozze. Gabriele Zanin, sindaco di San Vito al Torre, ha apprezzato la scelta di Elisa e Andrea di coronare il loro sogno proprio nella loro terra natia: "E' un onore ospitare questo matrimonio a Villa Gorgo, che è stata restaurata due anni fa. Elisa e Andrea hanno deciso di condividere con la loro terra d'origine un evento così importante ed è stato davvero un bel gesto". Condividiamo le parole di di Zanin.

