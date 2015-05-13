Dodge Viper ACR: bolide nato per la pista, arriva anti Corvette Z06 C7.R

Esistono bolidi che non possono che restare nell'immaginario della stragrande maggioranza delle persone, come la nuova Dodge Viper ACR, vettura straordinaria che mira e mettere i bastoni tra le ruote all'altrettanto potente Corvette Z06 C7.R.

La celebre azienda di Auburn Hills ha voluto realizzare un nuovo modello della Viper, pensato soprattutto per la pista. La Dodge Viper ACR (American Club Racer) non è un'auto per tutti i giorni: è nata per tirare fuori la sua potenza sulla pista. Sebbene il propulsore non abbia più una cubatura vicina agli 8 litri, il nuovo gioiello Dodge è equipaggiato sempre con un motore potente di 6,4 litri, capace di erogare ben 645 CV. Niente male, no?

La Viper ACR è connotata da un eccezionale kit aerodinamico. Pensate che la vettura americana è dotata di una grossa ala posteriore regolabile. Quanto bisogna sborsare per acquistare questa potente versione della Viper, emblema della sportività americana? Dodge non ha ancora diffuso il prezzo ma, a giudicare dai contenuti, non sarà basso. Dodge, lo ricordiamo, è entrata a far parte del gruppo FCA.

Difficilmente vedremo la Dodge Viper ACR sulle nostre strade. Pochi possono permettersela in Europa. Chi avrà l'occasione di recarsi negli States, invece, se fortunato potrà ammirare questa vettura sportiva ed 'estrema'.