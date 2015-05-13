Santa Marinella: abusi su minori nella casa famiglia "Il Monello mare"

Abusi e sevizie nella casa famiglia "Il Monello mare", a Santa Marinella (Roma). L'agghiacciante vicenda è stata scoperta a seguito di indagini svolte dagli agenti della Squadra mobile.

Il titolare e i dipendenti della casa famiglia erano soliti abusare i piccoli ospiti della struttura. Per questo, 5 persone sono state raggiunte da misure cautelari. La struttura, ovviamente, è stata chiusa e sottoposta a sequestro.

Secondo le prime indiscrezioni, una persona è agli arresti domiciliari; ad altre quattro, invece, è stato imposto il divieto di dimora a Santa Marinella. Tutti dovranno rispondere di reati gravi come violenza sessuale aggravata, lesioni aggravate e maltrattamenti aggravati a danno di diversi minori.

Le piccole vittime sono, ora, al sicuro ma dovranno seguire un percorso di psicoterapia per il forte choc subito nella struttura. Ogni giorno, secondo gli inquirenti, i piccoli venivano maltrattati e violentati. Una storia terribile anche perché l'associazione "Il Monello mare" aveva lo scopo di aiutare i minori che provenivano da contesti familiari difficili, permettendo loro di eliminare eventuali disturbi psicologici. Invece no: il personale della struttura ha devastato l'equilibrio psichico di tanti minori. I responsabili devono pagare il conto!