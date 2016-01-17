Dolce e Gabbana onorano spaghetti western a Milano
di Redazione
17/01/2016
Dolce e Gabbana, tra gli stilisti italiani più famosi al mondo hanno voluto omaggiare il mondo western con una sfilata intitolata, appunto, 'Sicilian Western'Sembrava veramente un film quella sfilata organizzata a Milano da Stefano Gabbana e Domenico Dolce in onore degli spaghetti western all'italiana e, quindi, di personaggi italiani che hanno dato lustro a tale genere, Sergio Leone ed Ennio Morricone in primis. Un ragazzo italiano ha inaugurato la sfilata milanese di Dolce e Gabbana, indossando il tipico outfit del mondo western. Numerosi i modelli che hanno calcato la passerella, alcuni indossando dei pigiami originali perché, secondo gli stilisti italiani, "il pigiama va portato di giorno, non per andare a letto". Dolce e Gabbana non nascondono di essersi ispirati, per realizzare la sfilata, al nuovo film di Quentin Tarantino, "The Eightful Eight":
"Abbiamo voluto reinventare un altro pezzo d'Italia ma non c'è un cappello da cowboy, solo coppole siciliane. Proprio oggi esce il nuovo film di Tarantino, che ci ha ispirato molto, e anche questo ha una colonna sonora di Morricone!".I modelli hanno indossato vestiti strambi, che rievocano le atmosfere dei film di Leone: su giacche e pantaloni c'erano disegni particolari come ferri di cavallo, stelle e gatti. Forse tutti non sanno che Dolce e Gabbana sono dei veri patiti dei pigiami:
"Il pigiama per noi è come la guepiere da donna: mettilo dove e quando vuoi e mischialo con tutto".Dolce e Gabbana sono forse i più 'italiani' degli stilisti italiani. La coppia è nata per i giovani e dai ragazzi è stimolata a fare meglio. L'italianità è proprio il marchio di fabbrica di Stefano Gabbana e Domenico Dolce, stilisti apprezzati a Hollywood che hanno vestito e vestono star del calibro di Angelina Jolie, Madonna, Monica Bellucci e Kylie Minogue. Semplicità, bellezza, glamour e mediterraneità sono le armi vincenti di Dolce Gabbana, stilisti che danno certamente lustro all'Italia.
