Dolce e Gabbana onorano spaghetti western a Milano

Dolce e Gabbana, tra gli stilisti italiani più famosi al mondo hanno voluto omaggiare il mondo western con una sfilata intitolata, appunto, 'Sicilian Western'

"Abbiamo voluto reinventare un altro pezzo d'Italia ma non c'è un cappello da cowboy, solo coppole siciliane. Proprio oggi esce il nuovo film di Tarantino, che ci ha ispirato molto, e anche questo ha una colonna sonora di Morricone!".

"Il pigiama per noi è come la guepiere da donna: mettilo dove e quando vuoi e mischialo con tutto".

Sembrava veramente un film quella sfilata organizzata a Milano da Stefano Gabbana e Domenico Dolce in onore degli spaghetti western all'italiana e, quindi, di personaggi italiani che hanno dato lustro a tale genere,edin primis. Un ragazzo italiano ha inaugurato la sfilata milanese di Dolce e Gabbana, indossando il tipico outfit del mondo western. Numerosi i modelli che hanno calcato la passerella, alcuni indossando deioriginali perché, secondo gli stilisti italiani, "il pigiama va portato di giorno, non per andare a letto". Dolce e Gabbana non nascondono di essersi ispirati, per realizzare la sfilata, al nuovo film di Quentin Tarantino, "The Eightful Eight":I modelli hanno indossato vestiti strambi, che rievocano le atmosfere dei film di Leone: su giacche e pantaloni c'erano disegni particolari come ferri di cavallo, stelle e gatti. Forse tutti non sanno che Dolce e Gabbana sono dei veri patiti dei pigiami:Dolce e Gabbana sono forse i più 'italiani' degli stilisti italiani. La coppia è nata per i giovani e dai ragazzi è stimolata a fare meglio. L'è proprio il marchio di fabbrica di Stefano Gabbana e Domenico Dolce, stilisti apprezzati a Hollywood che hanno vestito e vestono star del calibro di Angelina Jolie,, Monica Bellucci e Kylie Minogue. Semplicità, bellezza, glamour e mediterraneità sono le armi vincenti di Dolce Gabbana, stilisti che danno certamente lustro all'Italia.