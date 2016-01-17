Doppio lutto per Celine Dion: morti marito e fratello

Doppio lutto per Celine Dion. Dopo la morte del marito, la celebre cantante ha dovuto affrontare anche un altro dolore, quello per la perdita del fratello Daniel, 59 anni, stroncato da un tumore al cervello, alla lingua e alla gola

"E' molto doloroso per noi affrontare tutto quello che sta accadendo. Potrebbe essere una questione di giorni o, addirittura, di ore. La malattia di Daniel è un po' come quella di René. Ha contratto il cancro alla lingua, alla gola e al cervello. La nostra famiglia è davvero molto provata in questo momento, e tristemente esperta in casi gravi come questo. Siamo tutti accanto a Daniel, giorno e notte. Ha solo 59 anni, è troppo giovane per morire".

Daniel, fratello più grande di Celine, lottava da tempo contro unche non gli dava pace. Alla fine il 59enne ha perso la battaglia così come il cognato, marito della popstar, morto qualche giorno fa. Un momento veramente difficile, quello attuale, per la Dion che impiegherà molto tempo a 'metabolizzare' duedi grosso calibro. E' stato l'informatissimoa comunicare il decesso di Daniel. Quel male che lo tormentava ha vinto. Il fratello di Celine è spirato ieri mattina a, la sua città natia e dove ha passato tutta la sua esistenza. A riferire della tremenda patologia di Daniel era stata ieri la sorella di Celine Dion:Dopo poche ore da queste parole, Daniel è morto veramente lasciando nello sconforto tutti i suoi cari, compresa la madre 89enne che le è stata sempre vicina, fino alla fine. Un dolore immenso, per una madre, vedere spirare il proprio figlio. E' innaturale, è ingiusto. Celine Dion non ha ancora rilasciato commenti sulla morte del fratello, già desolata per la morte del marito, ucciso da quella malefica malattia che ha stroncato anche il fratello. Celine, dopo la morte di, ha cancellato tutti i suoi appuntamenti live perché troppo triste per esibirsi dal vivo. I fan comprendono certamente il suo stato e si stringono attorno a lei. La Dion aveva temporaneamente abbandonato il mondo dellaper stare accanto al marito, che tra l'altro era anche il suo, l'uomo che notò il suo talento e la fece diventare una stella della musica mondiale. L'artista ha sempre affermato di essere riconoscente al marito per ilottenuto. Ora un'altra brutta notizia rischia di alterare ancor di più l'equilibrio psichico della celebre cantante. Nell'arco di poche ore, Celine Dion ha dovuto dire addio aglipiù importanti della sua esistenza: il marito René e il fratello maggiore Daniel. Ci uniamo al grande dolore che sta provando la cantante di