Domenico Maurantonio, domani esequie a Padova: post madre su Fb

14/05/2015

Nel quartiere Atichiero di Padova si svolgeranno domani le esequie di Domenico Maurantonio, lo studente che la scorsa settima è caduto dal quinto piano di un hotel a Milano. Il giovane era in gita scolastica.

La madre di Domenico, Antonia Comin, ha postato un accorato messaggio su Facebook: "Ho affidato il mio unico figlio, sano ed in buona salute, all'Istituzione scolastica, per un'uscita con pernottamento. Mi verrà riconsegnato, cadavere, tra alcuni giorni".

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi ed attendono l'esito dell'autopsia. La mamma dello studente, invece, esclude il suicidio in quanto suo figlio sereno e tranquillo, senza alcun problema. Alcuni media avevano reso noto che Domenico è caduto durante un gioco tra amici. Non ci sono prove, tuttavia, che possono confermare tale supposizione.

Gli inquirenti stanno cercando di capire perché Domenico si è diretto verso quel parapetto e si lanciato nel vuoto, lasciando in camera occhiali, cellulare, portafoglio e scarpe.

