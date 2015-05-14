Loading...

Samsung presenta ARTIK: piattaforma per l'Internet delle cose

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2015

Samsung ha presentato, nelle ultime ore, ARTIK, ovvero la piattaforma che servirà agli sviluppatori a ideare servizi e app collegati all'internet delle cose.

Attualmente ARTIK annovera 3 differenti chip, software e congegni che consentiranno agli sviluppatori di generare applicazioni per device di tipo diverso. Il colosso coreano, dunque, vuole aiutare gli sviluppatori a generare prodotti spettacolari.

ARTIK è stato annunciato sul palco del Moscone Center da Young Sohn, presidente di Samsung Electronics. All'inizio ARTIK si presenterà in 3 versioni: 1, 5 e 10. La prima versione, piccola e a forma di coccinella verrà impiegata sugli smartphone.

