Elenoire Casalegno perde fede nel water: passa 2 ore in bagno per recuperarla

14/05/2015

Disavventura per Elenoire Casalegno che, mentre si trovava nel bagno di un ristorante chic di Milano, ha perso la fede nel water.

La nota showgirl ha subito temuto di non riuscire a prendere il prezioso oggetto ma, dopo numerosi tentativi e due ore trascorse in bagno, ha recuperato l'anello. Elenoire è convolata a nozze un anno fa, sul lago di Garda con Sebastiano Lombardi, uomo che ama tantissimo.

"Ho capito di amare Sebastiano non nei momenti di "up"... quando la passione soffoca tutto il resto, quando sorrido io e sorride lui, ma nei momenti di difficoltà", ha rivelato a "Chi" la Casalegno, riferendosi a suo marito.

