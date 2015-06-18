Domenico Maurantonio era solo quando è caduto: inquirenti escludono presenza altre persone
Domenico Maurantonio, lo studente di Padova che è precipitato dal quinto piano di un hotel milanese mentre era in gita assieme ai suoi compagni, era solo nel momento della tragedia. Lo ipotizzano gli inquirenti. Ancora devono essere ultimati gli accertamenti sul Dna scoperto sotto le unghie di Domenico. Si esclude, inoltre, che il livido presente sul braccio dello studente possa essere stato provocato da un'altra persona. Comunque, si tratta di un'ecchimosi rilevante. I genitori di Domenico escludono che il figlio si sia voluto suicidare. Mai il ragazzo aveva assunto un comportamento tale da far presagire il suo istinto suicida.
