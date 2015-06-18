La moda dell'Art Running tra arte e corsa

Il running è ormai uno degli sport più praticati in quanto rappresenta la perfetta sintesi del fitness ai nostri giorni, rispondendo perfettamente alle esigenze quotidiane. La corsa negli ultimi tempi è divenuta più di un semplice sport, ma un vero e proprio stile di vita da perpetrare in ogni momento.

Chi l’ha detto poi, che questo nobile sport non possa essere coniugato con la nobile arte? Si tratta della novità del momento di tutti gli appassionati di corsa e di arte, che potranno finalmente unire le loro due passioni.

L’art running: tra arte e corsa per vivere la città

Si chiama art running ed è la tendenza del momento: si tratta di un modo di correre e scoprire la città con un personal trainer esperto d’arte che seleziona i luoghi migliori per la corsa in genere della durata di un’ora.

Chi va a visitare una città italiana non dovrà più rinunciare al proprio allenamento quotidiano e potrà contemporaneamente vivere la città che sta visitando sotto un’altra prospettiva: chiunque corre sa benissimo che le strade, gli odori, le sensazioni, sono profondamente diversi quando si corre rispetto a quello che si vede e sente durante una semplice camminata oppure da uno degli autobus specifici per il turismo.

Questo fenomeno sta prendendo piede in Italia in diversi hotel, i quali mettono a disposizione dei personal trainer adeguatamente formati, con dei percorsi studiati per vedere il meglio della città mentre ci si allena.

Gli alberghi che mettono a disposizione questo servizio sono diversi. Andiamo a scoprire quali sono.

Gli alberghi in Italia dell’art running

La art running viene offerta da diversi alberghi. Tra questi l’Hotel Centurion Palace di Venezia, un hotel a 5 stelle molto lussuoso della catena di alberghi Sina Fine Italian Hotels, il quale appartiene anche alla SHL, acronimo di Small Luxury Hotels of the World. Questo albergo ha ideato un pacchetto apposito, chiamato “Venice: it’s running time” con un personal runner professionista della durata di un’ora che condurrà gli ospiti in un viaggio nella bella Venezia. Nel pacchetto è incluso anche un salutare buffet a base di centrifuga e menù wellness nel ristorante.

Il GM del Centurion Palace ha sottolineato come con tale idea abbiano “voluto intercettare la crescente richiesta da parte dei nostri ospiti di unire l’attività fisica a quella turistica. Si tratta di una nuova frontiera del turismo, un’esperienza unica, sostenibile, sana, divertente ma anche emozionante e istruttiva.”

Lo chef è Massimo Livan, specializzato proprio in alimenti wellness.

Ad offrire un servizio simile è anche il De Russie di Via del Babbuino a Roma, dove la corsa è con il campione di Triathlon Age, Danilo Palmucci. Due i percorsi disponibili: il percorso “Green” attraverso Villa Borghese, oppure “Monumental”, il quale come si intuisce dal nome, permette di effettuare un percorso tra gli splendidi monumenti della città eterna.

La speranza è che presto anche gli alberghi più economici possano prevedere pacchetti simili per permettere a tutti di provare questa interessante, culturale e benefica visione di vacanza.

Fonte: http://upsport.it/