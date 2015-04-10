Loading...

Francia, a Montpellier un autobus speciale per soli rom

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2015

Un autobus speciale per i rom; questa la proposta avanzata dal soprintendente ai trasporti del Comune di Montpellier, in Francia, per arginare il "melting pot" tra transalpini e romanì, in quanto secondo Garnier: "I rom sono un pericolo per la salute pubblica". Una separazione netta, che vede ai rom destinato uno speciale autobus che ogni giorno effettua il percorso dal centro città, al quartiere Grammont, dove questi vivono in un campo. Secondo Granier infatti, quella dei rom è una vera e propria "infezione", un pericolo "per la salute pubblica", per arginare la quale occorre creare un bus solo per loro: "perché i francesi non abbiano nulla a che fare con queste persone". Ebbene, la proposta di Granier è stata accolta dalla ditta dei trasporti Tam. Bernard Goti, un sindacalista della CGT, ha denunciato, ha tenuto però a precisare: "E' vero, sui bus c'era un cattivo odoro, ma non è certo colpa dei rom se l'amministrazione rifiuta di fornire acqua al campo. Non dobbiamo fare guerra ai poveri, ma alla povertà". Michela Galli
