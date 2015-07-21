Home Esteri Donald Trump sferza John McCain: "Non è un eroe di guerra"

Donald Trump sferza John McCain: "Non è un eroe di guerra"

di Redazione 21/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Donald Trump attacca il suo avversario John McCain e sostiene che gli eroi di guerra sono ben altri. "Il senatore John McCain non è un eroe di guerra. Si può chiamare eroe qualcuno che è stato catturato? A me piacciono gli altri, quelli che non furono catturati" ha detto Trump durante un comizio nell'Iowa. I presenti sono rimasti allibiti Trump si è riferito alla prigionia di McCain durante la guerra in Vietnam. Il senatore venne segregato e torturato in un campo dei vietcong. Molti sostengono che le parole di Donald Trump facciano calare il magnate americano nei sondaggi; altri, invece, ritengono che la sua popolarità aumenterà. Vedremo. Fatto sta che il repubblicano Donald usa sempre metodi poco ortodossi per far parlare di sé. L'editorialista Frank Bruni ha equiparato Donald Trump a Silvio Berlusconi: entrambi hanno trasformato un "linguaggio fangoso" in "spontaneità".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp