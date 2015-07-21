Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Donald Trump sferza John McCain: "Non è un eroe di guerra"

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Donald Trump attacca il suo avversario John McCain e sostiene che gli eroi di guerra sono ben altri. "Il senatore John McCain non è un eroe di guerra. Si può chiamare eroe qualcuno che è stato catturato? A me piacciono gli altri, quelli che non furono catturati" ha detto Trump durante un comizio nell'Iowa. I presenti sono rimasti allibiti

  Trump si è riferito alla prigionia di McCain durante la guerra in Vietnam. Il senatore venne segregato e torturato in un campo dei vietcong. Molti sostengono che le parole di Donald Trump facciano calare il magnate americano nei sondaggi; altri, invece, ritengono che la sua popolarità aumenterà. Vedremo. Fatto sta che il repubblicano Donald usa sempre metodi poco ortodossi per far parlare di sé. L'editorialista Frank Bruni ha equiparato Donald Trump a Silvio Berlusconi: entrambi hanno trasformato un "linguaggio fangoso" in "spontaneità".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Incidente Crotone: 3 morti e un ferito sulla 106, camion contro auto

Articolo Successivo

Oggi in tv: "L'odore della notte", replica de "Il commissario Montalbano"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016