Incidente Crotone: 3 morti e un ferito sulla 106, camion contro auto

di Redazione 21/07/2015

Incidente mortale a Crotone, in Calabria. Un camion e una Fiat Doblò si sono scontrati. Nell'impatto hanno perso la vita 3 persone che viaggiavano a bordo dell'auto. Una terza è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte in ospedale. Lo scontro si è verificato sulla strada statale 106 jonica Non si conosce il motivo per cui i due mezzi si sono scontrati. Il camion, dopo l'impatto, è finito in un avvallamento ed ha preso fuoco. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito in modo lieve. La persona che lotta tra la vita e la morte in ospedale è una donna. Speriamo che i medici riescano a salvarla.

