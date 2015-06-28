Donare organi: scelta menzionata sulla carta d'identità
di Redazione
28/06/2015
Chi vorrà, in futuro, potrà indicare la sua volontà di donare gli organi direttamente sulla carta d'identità. La scelta potrà essere esplicitata in sede di rinnovo o richiesta del documento presso il Comune. Ricordiamo che la donazione di organi non è un obbligo ma una scelta di una persona, quindi la volontà di donare potrà essere indicata sulla carta d'identità solo se lo richiederà espressamente il cittadino. La dichiarazione verrà trasmessa al SIT, Sistema Informativo Trapianti, che la includerà in un database consultato sempre dai centri per i trapianti. Ovviamente, ognuno che vorrà mutare la propria scelta in merito alla donazione di organi non dovrà attendere il rinnovo della carta d'identità ma potrà tranquillamente recarsi presso le Asl, i centri regionali per i trapianti o i medici di base.
