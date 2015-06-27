Metro C, tratta Centocelle-Lodi aprirà lunedì: 6 stazioni in funzione

Bella notizia per tutti coloro che, ogni giorno, usano la metro C di Roma, inaugurata qualche mese fa. Lunedì prossimo,, verrà aperta la. Le stazioni che entreranno in funzione saranno 6: Mirti, Gardenie, Teano, Malatesta, Pigneto, Lodi. L'apertura della nuova tratta della metro C di Roma comporterà modifiche nelle linee. Per avere informazioni in merito potete andare sul sito, presidente di Roma Metropolitane, ha detto qualche giorno fa: "L'arrivo adà un significato trasportistico completamente diverso, visto che si trova a poche centinaia di metri dalla stazione San Giovanni e quindi dalla linea A". Ora si punta all'apertura della, che rappresenterà il punto di scambio tra metro C e metro A.