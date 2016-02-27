Dove Seguire La Notte Degli Oscar 2016? La Diretta Sino All'alba...
Manca pochissimo. Poco più di 24 ore all'appuntamento più atteso dai cinefili di tutto il mondo, quello con la prestigiosa notte degli Oscar. Le porte del Dolby Theatre di New York accoglieranno gli attori che più hanno brillato in questa stagione, i più meritevoli di statuetta. Tra colpi di scena e qualche deja vu, andrà in scena la patinata notte più lunga dell'anno, tra interviste, aneddoti, sguardi intriganti sugli abiti degli attori ed, ovviamente, plausi ai vincitori. La cerimonia andrà in scena quando in Italia sarà notte, a cavallo tra il 28 febbraio ed il 29, ma Mtv (o meglio il Canale 8 del Digitale Terrestre) ci permetterà di seguire in diretta l'evento, a partire dallo sguardo d'obbligo sul Red Carpet, con l'arrivo delle starlettes e degli attori nominati, con i commenti di rito agli abiti, soprattutto delle attrici, che faranno parlare di loro per settimane! La diretta sul Canale 8 del Digitale avrà inizio esattamente alle 22.50 per poi protrarsi sino alle prime ore dell'alba. Una lunga notte di sogni e di riconoscimenti... Tuttavia, se siete abbonati Sky, potete seguire la diretta, sempre dalle 22.50, sul canale apposito Sky Cinema Oscar Hd, con una visuale ancor più chiara del luccicante teatro di New York e sulla kermesse traghettata dall'attore comico Chris Rock. Se sarete sprovvisti di tv, ma avrete a disposizione una connessione Internet, potrete seguire la notte degli Oscar 2016 direttamente sul sito di Mtv, in streaming! Molte ed infinite possibilità, dunque, per gli amanti del cinema, curiosi, più che altro, di scoprire se Leo Di Caprio ce la farà o meno, quest'anno, a mettere a tacere tutte le ironie sulla sua sventurata relazione con gli Oscars! Anche voi seguirete con bramosia l'evento?
