Toilet Bus Debutta a Milano: Autobus con WC, Lavandini e Fasciatoio
di Redazione
27/02/2016
A Milano arriva il primo bus in Europa dotato di bagno e fasciatoio. Il veicolo permetterà sicuramente di mantenere il capoluogo lombardo più pulitoPer realizzare il Toilet Bus è stato usato un vecchio e non più utilizzato mezzo Atm. Il genio italiano ha colpito ancora. Da un veicolo obsoleto è stato ricavato qualcosa di importante per migliorare il decoro in città. Il Toilet Bus è dotato di lavandini, wc e fasciatoio. Non sarà difficile trovarlo, visto che sosterà in zone gremite o dove si svolgono eventi che richiamano tantissime persone. Fino a domani, 28 febbraio, il Toilet Bus si troverà nei pressi della Darsena. Il Toilet Bus sarà il protagonista di oltre 70 importanti eventi nel corso del 2016, come la finale della Champions League, in programma a San Siro. Non è difficile riconoscere l'originale bus: è azzurro è c'è la scritta Toilet Bus. A bordo, oltre ai wc per uomini e donne, ce n'è uno per i disabili, connotato anche da un fasciatoio per bebè. In realtà, il bus con wc non è una creazione italiana. Il primo Toilet Bus è stato ideato in Cina per contrastare il degrado urbano. Quello di Milano, però, è il primo mezzo in Europa. Per riadattare il vecchio autobus Atm sono stati spesi ben 75.000 euro. Il Toilet Bus non è un bus come tutti gli altri: entrando si notano subito le differenze con i tradizionali mezzi pubblici. Siamo in presenza di un veicolo creato anche per migliorare la vita dei disabili, visto che è stata agevolata la salita e la discesa dei portatori di handicap. E' orgoglioso del Toilet Bus anche Pierfrancesco Maran, assessore all'Ambiente di Milano:
"Abbiamo importato questa idea innovativa dalla Cina per offrire un servizio in più ai milanesi e ai turisti e contribuire a mantenere il decoro della città. Il fatto che i bagni siano itineranti ci consente di utilizzarli a seconda delle esigenze nei luoghi di maggior attrattività. Il bus inoltre è esteticamente meno impattante dei classici wc chimici e la pulizia degli ambienti sarà garantita da Amsa".Ovviamente, il Toilet Bus è un veicolo elettrico. A Milano sono state installate colonnine ad hoc per l'alimentazione. Amsa si occuperà della pulizia del mezzo, quindi a svuotare liquami vari ed escrementi, a pulire gli ambienti e a riempire di acqua pulita i contenitori. I milanesi non possono che accogliere con favore il nuovo bus ispirato ai veicoli cinesi dotati di wc: può capitare, infatti, di sentire il bisogno di andare in bagno quando si viaggia su un bus.
