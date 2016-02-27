Toilet Bus Debutta a Milano: Autobus con WC, Lavandini e Fasciatoio

A Milano arriva il primo bus in Europa dotato di bagno e fasciatoio. Il veicolo permetterà sicuramente di mantenere il capoluogo lombardo più pulito

"Abbiamo importato questa idea innovativa dalla Cina per offrire un servizio in più ai milanesi e ai turisti e contribuire a mantenere il decoro della città. Il fatto che i bagni siano itineranti ci consente di utilizzarli a seconda delle esigenze nei luoghi di maggior attrattività. Il bus inoltre è esteticamente meno impattante dei classici wc chimici e la pulizia degli ambienti sarà garantita da Amsa".

Per realizzare ilè stato usato un vecchio e non più utilizzato mezzo. Il genio italiano ha colpito ancora. Da un veicolo obsoleto è stato ricavato qualcosa di importante per migliorare il decoro in città. Il Toilet Bus è dotato di lavandini,e fasciatoio. Non sarà difficile trovarlo, visto che sosterà in zone gremite o dove si svolgono eventi che richiamano tantissime persone. Fino a domani, 28 febbraio, il Toilet Bus si troverà nei pressi della Darsena. Il Toilet Bus sarà il protagonista di oltre 70 importanti eventi nel corso del 2016, come la finale della, in programma a San Siro. Non è difficile riconoscere l'originale bus: è azzurro è c'è la scritta Toilet Bus. A bordo, oltre ai wc per uomini e donne, ce n'è uno per i, connotato anche da unper bebè. In realtà, il bus con wc non è una creazione italiana. Il primo Toilet Bus è stato ideato in Cina per contrastare il degrado urbano. Quello di Milano, però, è il primo mezzo in Europa. Per riadattare il vecchio autobus Atm sono stati spesi ben 75.000 euro. Il Toilet Bus non è un bus come tutti gli altri: entrando si notano subito le differenze con i tradizionali mezzi pubblici. Siamo in presenza di un veicolo creato anche per migliorare la vita dei disabili, visto che è stata agevolata la salita e la discesa dei portatori di handicap. E' orgoglioso del Toilet Bus anche, assessore all'Ambiente di Milano:Ovviamente, il Toilet Bus è un. A Milano sono state installate colonnine ad hoc per l'alimentazione. Amsa si occuperà della pulizia del mezzo, quindi a svuotare liquami vari ed escrementi, a pulire gli ambienti e a riempire di acqua pulita i. I milanesi non possono che accogliere con favore il nuovo bus ispirato ai veicoli cinesi dotati di wc: può capitare, infatti, di sentire il bisogno di andare in bagno quando si viaggia su un bus.