DreamWorks e Disney: separazione in vista, Spielberg collaborerà con Universal

di Redazione 03/09/2015

Separazione in vista tra DreamWorks e Disney. L'Hollywood Reporter ha reso che noto che la casa di produzione creata dal regista Steven Spielberg dirà addio alla Disney dopo l'uscita del film "The BFG". La partnership tra DreamWorks e Disney è iniziata nel 2009 "The BFG", pellicola tratta da un romanzo di Roald Dahl, sancirà dunque la fine della collaborazione tra DreamWorks e Disney. Pare che Steven Spielberg abbia raggiunto un'intesa con Universal. Rammentiamo che l'accordo di distribuzione tra Disney e DreamWorks scadrà ad agosto 2016 e, a questo punto, non verrà rinnovato. Sta per nascere, dunque, una partnership tra Universal Picture e DreamWorks che darà non pochi problemi alla Disney. Un insider della Universal ha affermato in merito: "Lo studio accoglierebbe con favore la possibilità di essere partner per la distribuzione della DreamWorks, ma qualsiasi accordo è prematuro". Si vocifera che la casa di produzione fondata da Spielberg abbia già messo sul piatto 200 milioni di dollari pur di collaborare con la Universal. La crisi del settimo anno, a quanto pare, non riguarda solo i matrimoni ma anche le collaborazioni nel mondo cinematografico. Altri due film insieme ("Bridges of Spies" e "The BFG") e poi la 'storia d'amore' tra DreamWorks e Disney terminerà. Universal, lo ricordiamo, ha iniziato a collaborare recentemente con i Legendary Studios. Dal prossimo anno, però, avrà anche un altro grande partner: DreamWorks. Molti ritengono che quelle riportate dall'Hollywood Reporter siano solo voci infondate. Universal non ha attualmente rilasciato commenti, così come i rappresentanti della Paramount Pictures e della 20th Century Fox.

